"Челси" в третий раз в своей истории упустил преимущество в два мяча в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" (3:3).

Стоит отметить, что "Челси" вел по ходу встречи со счетом 2:0, но упустил победу.

Лондонский клуб в третий раз в своей истории упустил преимущество в два мяча в Лиге Чемпионов.

Ранее подобное происходило с "Челси" в 2004 году в матче с "Монако" (2:2) и "Ювентусом" (2:2) в 2012 году.

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