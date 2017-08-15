"Челси" в третий раз за год отказался отпускать Диего Косту

Испанский нападающий "Челси" Диего Коста по-прежнему хочет покинуть клуб, сообщает The Times.

По сведениям издания, с лета 2016 года футболист уже трижды просил руководство клуба о трансфере. Год назад форвард хотел перейти в "Атлетико", зимой он был готов перебраться в "Тяньцзинь", а сейчас вновь намерен перебраться в мадридский клуб.

При этом "Челси" не соглашается продавать игрока и намерено оштрафовать его за отказ от тренировок в молодежным составом.

Напомним, что контракт 28-летнего Косты с лондонцами истекает летом 2019 года.

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