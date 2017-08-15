"Челси" в третий раз за год отказался отпускать Диего Косту

Теги челсидиего коста

"Челси" в третий раз за год отказался отпускать Диего Косту

Испанский нападающий "Челси" Диего Коста по-прежнему хочет покинуть клуб, сообщает The Times.

По сведениям издания, с лета 2016 года футболист уже трижды просил руководство клуба о трансфере. Год назад форвард хотел перейти в "Атлетико", зимой он был готов перебраться в "Тяньцзинь", а сейчас вновь намерен перебраться в мадридский клуб.

При этом "Челси" не соглашается продавать игрока и намерено оштрафовать его за отказ от тренировок в молодежным составом.

Напомним, что контракт 28-летнего Косты с лондонцами истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Коста может подать в суд на "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии
Влад

Свободу Диего !!

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов