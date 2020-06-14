"Челси" в твиттере опубликовал забавное видео с участием Оливье Жиру

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"Челси" в твиттере опубликовал забавное видео с участием Оливье Жиру

"Челси" в своем аккаунте в твиттере опубликовал забавное видео с Оливье Жиру.

Игроки лондонского клуба тренировались, перебрасывая мяч через волейбольную сетку. Жиру дважды попытался исполнить бисеклету, но у него этого не получалось. От злости он пнул сетку и запутался в ней.

"Иногда чему-то просто не суждено случиться… Невезучий Оливье Жиру", - написала пресс-служба лондонцев.

Недавно Жиру продлил контракт с "Челси" до лета 2021 года. В этом сезоне 33-летний футболист забил 2 гола в 9 матча.

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