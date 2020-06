"Челси" в твиттере опубликовал забавное видео с участием Оливье Жиру

"Челси" в своем аккаунте в твиттере опубликовал забавное видео с Оливье Жиру.



Игроки лондонского клуба тренировались, перебрасывая мяч через волейбольную сетку. Жиру дважды попытался исполнить бисеклету, но у него этого не получалось. От злости он пнул сетку и запутался в ней.

Sometimes, it's just not meant to be...



Unlucky, @_OlivierGiroud_! pic.twitter.com/RDcaYEtKTE