"Челси" в упорнейшем матче одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги

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В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" победил "Тоттенхэм". В первом тайме голы Нголо Канте и Эдена Азара обеспечили "аристократам" солидное преимущество, но во второй половине один гол отыграл Льоренте. Основное время матча завершилось со счетом 2:1. По правилам Кубка Лиги выездные голы не считают, поэтому матч перешел в серию пенальти, где точнее оказались игроки "Челси".

В финале "Челси" сыграет с "Манчестер Сити".

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:1 (2:0), по пенальти - 4:2 - первый матч - 0:1

Голы: Канте, 27 - 1:0, Азар, 38 - 2:0, Льоренте, 50 - 2:1

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Давид Луиз, Канте, Баркли, Педро, Жоржиньо, Азар, Жиру.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).

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