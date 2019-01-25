"Челси" в упорнейшем матче одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" победил "Тоттенхэм". В первом тайме голы Нголо Канте и Эдена Азара обеспечили "аристократам" солидное преимущество, но во второй половине один гол отыграл Льоренте. Основное время матча завершилось со счетом 2:1. По правилам Кубка Лиги выездные голы не считают, поэтому матч перешел в серию пенальти, где точнее оказались игроки "Челси".
В финале "Челси" сыграет с "Манчестер Сити".
"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:1 (2:0), по пенальти - 4:2 - первый матч - 0:1
Голы: Канте, 27 - 1:0, Азар, 38 - 2:0, Льоренте, 50 - 2:1
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Давид Луиз, Канте, Баркли, Педро, Жоржиньо, Азар, Жиру.
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11