"Челси" в упорном матче обыграл "Лион" в матче Кубка чемпионов

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"Челси" в упорном матче обыграл "Лион" в матче Кубка чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов "Челси" в серии пенальти добился победы над "Лионом".

"Челси" Англия – "Лион" Франция - 0:0, по пенальти - 5:4

"Челси": Булка (Грин, 74), Кристенсен (Кэйхилл, 74), Эмерсон (Алонсо, 74), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 74), Ампаду (Рюдигер, 74), Лофтус-Чик (Баркли, 59), Мозес (Пьязон, 68), Дринкуотер (Канте, 59), Бакайоко (Жоржиньо, 59), Виллиан (Азар, 68), Абрахам (Жиру, 68).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Менди, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 66), Ндомбеле (Диоп, 66), Ауар (Ферри, 79), Депай (Тете, 79), Тузар, Траоре (Гуири, 86), Диас (Терье, 65).

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