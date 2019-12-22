"Челси" в январе подпишет норвежского таланта

Лондонский "Челси" согласовал трансфер нападающего "Тромсе" Брайана Фиабемы, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист перейдет в английский клуб в зимнее трансферное окно. Первое время форвард будет заниматься в академии "Челси".

16-летний Фиабема является воспитанником "Тромсе". За первую команду норвежского клуба он провел один матч, проведя на поле четыре минуты. Сыграл три матча за юношескую сборную Норвегии U17 и забил три гола.

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