"Челси" в январе попробует подписать Баркли

Хавбек "Эвертона" Росс Баркли может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщают английские СМИ, в январе "синие" собираются предложить за игрока около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Баркли не провел ни одной игры.

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