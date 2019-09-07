"Челси" ведет переговоры с Эмерсоном о подписании нового контракта

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"Челси" ведет переговоры с Эмерсоном о подписании нового контракта

"Челси" планирует продлить контракт с хавбеком Эмерсоном. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 25-летнего бразильца с "синими" рассчитан до 2022 года.

Клуб хочет увеличить оклад игрока до 5 миллиона евро. На данный момент он зарабатывает 3,9 миллиона евро.

Эмерсон перешел в "Челси" из "Ромы" в 2018 году за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 27 матчах. В этом розыгрыше он играл в 5 встречах.

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