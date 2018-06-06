"Челси" вернулся к кандидатуре хавбека сборной Кот-д'Ивуара

"Челси" вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Ниццы" Жану-Микаэлю Сери, сообщает RTL.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ромы", "Наполи" и "Арсенала".

В минувшем сезоне 26-летний Сери провел 43 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 10 голевых передач.

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