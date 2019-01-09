"Челси" вернулся к кандидатуре Игуаина

Лондонский "Челси" вернулся к кандидатуре нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу".

Как сообщает Marca, "синие" намерены заполучить 31-летнего аргентинца в текущее трансферное окно и готовы заплатить за него 40 миллионов евро.

Также "Челси" согласен сохранить зарплату форварда в размере 8 миллионов в год.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Милан" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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