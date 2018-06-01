"Челси" вернулся к кандидатуре Луиса Энрике

Теги челсиантонио контелуис энрике

"Челси" вернулся к кандидатуре Луиса Энрике

Лондонский "Челси" продолжает раздумывать над сменой главного тренера.

Нынешнему наставнику "синих" Антонио Конте всё ещё грозит отставка, а его преемником может стать Луис Энрике.

Как сообщает Sport.es, "Челси" вернулся к кандидатуре испанского специалиста и сейчас стороны ведут переговоры.

По информации ресурса, согласование условий сотрудничества проходит довольно сложно, но есть немалая вероятность, что вскоре топ-клуб АПЛ заключит с Энрике трёхлетний контракт.

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