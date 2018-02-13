"Челси" – "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)

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"Челси" – "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура АПЛ между "Челси" и "Вест Бромвичем".

Не пропустите: "Челси" разгромил "Вест Бромвич" на "Стэмфорд Бридж". | http://soccernews.ru

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3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
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18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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