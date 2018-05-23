"Челси" включил в шорт-лист претендентов на замену Конте еще одного кандидата

Теги челсиантонио конте

"Челси" включил в шорт-лист претендентов на замену Конте еще одного кандидатаЛондонский "Челси" включил в шорт-лист претендентов на замену своему главному тренеру Антонио Конте еще одного кандидата.

Так, по сведениям Evening Standard, "аристократы" рассматривают вариант с приглашением на "Стэмфорд Бридж" наставника "Фулхэма" Славишу Йокановича, который уже в эту субботу может вывести свою команду в Премьер-Лигу.

Напомним, увольнение Конте обойдется "Челси" в 10 миллионов евро. | soccernews.ru

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