"Челси" включил в шорт-лист претендентов на замену Конте еще одного кандидата

Лондонский "Челси" включил в шорт-лист претендентов на замену своему главному тренеру Антонио Конте еще одного кандидата.

Так, по сведениям Evening Standard, "аристократы" рассматривают вариант с приглашением на "Стэмфорд Бридж" наставника "Фулхэма" Славишу Йокановича, который уже в эту субботу может вывести свою команду в Премьер-Лигу.

Напомним, увольнение Конте обойдется "Челси" в 10 миллионов евро. | soccernews.ru