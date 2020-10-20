"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха

"Челси" включил в заявку на чемпионат Англии голкипера Петра Чеха. Об этом сообщается на официальном сайте "синих".

Отметим, в лондонском клубе 38-летний игрок занимает должность технического советника. В заявку он включен в качестве так называемого "игрока без контракта" на случай проблем с вратарской позицией.

Напомним, Чех играл в составе с 2004 по 2015 год. В 2019 году футболист сообщил о завершении карьеры.

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