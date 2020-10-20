"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха

Теги челсипетр чех

"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха

"Челси" включил в заявку на чемпионат Англии голкипера Петра Чеха. Об этом сообщается на официальном сайте "синих".

Отметим, в лондонском клубе 38-летний игрок занимает должность технического советника. В заявку он включен в качестве так называемого "игрока без контракта" на случай проблем с вратарской позицией.

Напомним, Чех играл в составе с 2004 по 2015 год. В 2019 году футболист сообщил о завершении карьеры.

Не пропустите: Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов