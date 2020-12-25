"Челси" включился в борьбу за Холанда

На нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда появился ещё один претендент.

По информации Goal.com, покупка норвежца стала главной целью "синих" на летнее трансферное окно.

Ранее свой интерес к звёздному футболисту обозначили "Реал", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

20-летний Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года, сыграл 32 матча, забил 33 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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