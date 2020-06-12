"Челси" включился в борьбу за Курзава

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"Челси" включился в борьбу за Курзава

Левый защитник ПСЖ Лайвин Курзава заинтересовал лондонский "Челси", утверждает France Football.

По сведениям издания, "синие" хотят подписать 27-летнего футболиста, который в конце месяца станет свободным агентом.

"Челси" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала", "Атлетико", "Интера" и "Ювентуса".

Курзава выступал за ПСЖ с августа 2015 года, сыграл 123 матча, забил 13 голов и сделал 21 ассист.

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