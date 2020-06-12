"Челси" включился в борьбу за Курзава
Левый защитник ПСЖ Лайвин Курзава заинтересовал лондонский "Челси", утверждает France Football.
По сведениям издания, "синие" хотят подписать 27-летнего футболиста, который в конце месяца станет свободным агентом.
"Челси" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала", "Атлетико", "Интера" и "Ювентуса".
Курзава выступал за ПСЖ с августа 2015 года, сыграл 123 матча, забил 13 голов и сделал 21 ассист.
Не пропустите: "Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели. | http://soccernews.ru
главное
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
-
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
-
Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля
-
Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся
Лента новостей
-
Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко
-
Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"
-
Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
-
О Ванде Наре снимут биографический сериал
-
"Челси" включился в борьбу за Курзава
-
Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси
-
"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"
-
Тренер "Динамо" Новиков получил лицензию Pro
-
Мостовой: "Не уверен, что после паузы Смолов будет основным нападающим "Сельты"
-
Кавани озвучил "Интеру" свои требования по зарплате
-
"Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели
-
Это'О: "Люди выставляют Моуринью спорной личностью, но это ложь"
-
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
-
Ванда Нара пожаловалась на отношение к женщинам в мире футбола
-
Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими
-
Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах
-
"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта
-
Мендьета: "Если бы не травмы, Черышев мог бы добиться большего"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18