"Челси" включился в борьбу за Обамеянга

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал трансферной целью "Челси", утверждает ESPN.

По сведениям издания, "синие" переключили внимание на звёздного габонца после неудачи в переговорах по Муссе Дембеле из "Лиона" и Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг".

Напомним, что на форварда "канониров" также претендуют "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 20 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в 2021 году. Рыночная стоимость игрока - 56 миллионов евро.

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