"Челси" включился в борьбу за ван Дейка

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"Челси" включился в борьбу за ван Дейка

Лондонский "Челси" претендует на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает The Times.

По сведениям издания, видеть в своей команде голландца хочет главный тренер "синих" Антонио Конте. Отмечается, что столичный клуб готов предложить за 26-летнего центрбека 55 миллионов евро.

Напомним, что в услугах ван Дейка также заинтересован "Ливерпуль", однако "Саутгемптон" отказывается продавать своего ключевого игрока этим летом. 

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