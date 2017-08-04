"Челси" включился в борьбу за ван Дейка

Лондонский "Челси" претендует на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает The Times.

По сведениям издания, видеть в своей команде голландца хочет главный тренер "синих" Антонио Конте. Отмечается, что столичный клуб готов предложить за 26-летнего центрбека 55 миллионов евро.

Напомним, что в услугах ван Дейка также заинтересован "Ливерпуль", однако "Саутгемптон" отказывается продавать своего ключевого игрока этим летом.

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