"Челси" включился в борьбу за защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Челси" включился в борьбу за защитника "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Челси" стал очередным претендентом на защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" готовы побороться за фулбека "красных дьяволов" с "Тоттенхэмом", "Лестером" и "Саутгемптоном".

Напомним, что Шоу недоволен своим положением в "МЮ" и хочет сменить клубную прописку следующим летом.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" назревает конфликт из-за Шоу. | http://soccernews.ru

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