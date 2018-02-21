"Челси" владел мячом меньше 30% времени только шесть раз за 14 сезонов в ЛЧ, каждый раз с "Барселоной"

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"Челси" владел мячом меньше 30% времени только шесть раз за 14 сезонов в ЛЧ, каждый раз с "Барселоной"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 1:1.

В этом поединке лондонцы владели мячом всего 26,9 процента времени.

Стоит отметить, что "Челси" еще пять раз не сумел преодолеть отметку в 30% владения мячом и каждый раз это было с "Барселоной": 29,1% в 2005 году, 28,7 и 29,3% - в 2009, 

16% и 20,4% в 2012.

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