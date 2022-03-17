"Челси" вновь обыграл "Лилль" и пробился в 1/4 финала ЛЧ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" на выезде обыграл "Лилль" со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал.

Победу английскому клубу принесли голы Кристиана Пулишича и Сесара Аспиликуэты. В составе хозяев отличился Бурак Йылмаз.

"Лилль" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (1:1) - первый матч - 0:2

Голы: Йылмаз, 38 (с пенальти) - 1:0, Пулишич, 45 - 1:1, Аспиликуэта, 71 - 1:2

"Лилль": Лео Жардим, Челик (Веа, 58), Фонте, Ботман (Онана, 58), Тиагу Джало, Гудмундссон, Брадарич, Бен-Арфа, Гомес, Андре, Шека, Бамба, Йылмаз, Дэвид.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Чалоба, 33), Алонсо, Ковачич (Маунт, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Канте, Пулишич (Лукаку, 74), Хавертц.

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