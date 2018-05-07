"Челси" возглавил гонку за хавбеком "Лиона"

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"Челси" возглавил гонку за хавбеком "Лиона"Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может перебраться в "Челси" за 60 миллионов евро.

Англичане надеются подписать футболиста летом, но "ткачи" готовы продать своего лидера только за указанную сумму.

В услугах Фекира также заинтересованы  "Ливерпуль" и "Атлетико". 

Фекир в этом сезоне принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав голевую передачу.

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