"Челси" возглавил гонку за хавбеком "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может перебраться в "Челси" за 60 миллионов евро.

Англичане надеются подписать футболиста летом, но "ткачи" готовы продать своего лидера только за указанную сумму.

В услугах Фекира также заинтересованы "Ливерпуль" и "Атлетико".

Фекир в этом сезоне принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав голевую передачу.

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