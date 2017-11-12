"Челси" возобновил интерес к Менье

Лондонский "Челси" не теряет надежд заполучить правого латераля ПСЖ Томаса Менье, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" намерены вернуться к переговорам по трансферу 26-летнего бельгийца в самое ближайшее время.

Ранее сам Менье признался, что мог перейти в "Челси" прошлым летом, но захотел остаться в ПСЖ.

Не пропустите: Дзола может получить должность в "Челси". | http://soccernews.ru