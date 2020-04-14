"Челси" возобновил интерес к нападающему "Наполи"

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"Челси" возобновил интерес к нападающему "Наполи"

Лондонский "Челси" вернулся в борьбу за форварда "Наполи" Дриса Мертенса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "синие" снова нацелились на бельгийца после того как узнали, что летом он станет свободным агентом.

Напомним, что 32-летний футболист решил не продлевать контракт с неаполитанцами, истекающий по окончании сезона.

"Челси" уже пытался заполучить нападающего в январе, но тогда договориться о переходе не удалось.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 309 матчей, забил 121 гол и сделал 73 ассиста.

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