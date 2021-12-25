"Челси" возобновил интерес к полузащитнику "Монако"

Фото инстаграм Орельена Тчуамени

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени по-прежнему находится в списке трансферных целей "Челси".

По информации Eurosport, лондонский клуб хочет купить 21-летнего футболиста уже зимой, чтобы опередить конкурентов.

Француз нужен "синим" на замену кого-то из трио Жоржиньо - Нголо Канте - Матео Ковачич.

В текущем сезоне Тчуамени сыграл за "Монако" 28 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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