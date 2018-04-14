"Челси" впервые с 2002-го года выиграл матч АПЛ, в котором уступал в счете в два мяча

Лондонский "Челси", обыграв сегодня "Саутгемптон", впервые с 2002-го года выиграл матч английской Премьер-Лиги, в котором уступал в счете в два мяча.

В последний раз подобный подвиг "аристократы" совершили в игре с "Чарльтоном" почти 16 лет назад, выиграв ее также со счетом 3:2. Тогда командой руководил нынешний наставник "Нанта" Клаудио Раньери.

Смотрите видеообзор матча "Саутгемптон" - "Челси". | soccernews.ru