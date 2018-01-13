"Челси" впервые в истории закончил нулевой ничьей три игры кряду

"Челси" и "Лестер" не выявили победителя в игре 23-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta Sports, последние три игры "синие" завершили нулевой ничьей, что произошло первый раз в истории клуба.

До этого "Челси" сыграл вничью с "Норвичем" в рамках Кубка Англии и "Арсеналом" в Кубке Лиги.

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