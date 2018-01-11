Первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги между "Челси" и "Арсеналом" завершился нулевой ничьей.

Таким образом, подопечные Антонио Конте не сумели выиграть уже в третьем поединке кряду. Ранее "синие" расходились миром с тем же "Арсеналом" в АПЛ (2:2) и "Норвичем" в Кубке Англии (0:0).

Как сообщает Gracenote Live, "Челси" впервые за 25 лет не смог победить в трёх первых матчах календарного года. | http://soccernews.ru