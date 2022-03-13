"Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Лукаку

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не рассчитался полностью с миланским "Интером" за трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб должен 85 миллионов евро из общей суммы в 113 миллионов. Не исключено, что "Челси" не сможет выплатить оставшуюся сумму из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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