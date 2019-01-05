"Челси" вслед за "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" пробился в следующий раунд Кубка Англии
Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.
"Челси" - "Ноттингем Форест" 2:0
Голы: Мората, 49 - 1:0, Мората, 59 - 2:0
"Челси": Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Давид Луиз, Кристенсен, Баркли, Ампаду, Лофтус-Чик (Азар, 42), Фабрегас (Канте, 85), Хадсон-Одои, Мората (Аспиликуэта, 75).
"Ноттингем Форест": Стил, Фокс, Янко, Дариква, Якоб, Кэш (Лолли, 57), Гедиура, Колбэк, Осборн, Жоау Карвалью, Мерфи.
Предупреждения: Баркли (41), Колбэк (67).
"Дерби Каунти" - "Саутгемптон" 2:2
Голы: Редмонд, 4 - 0:1, Редмонд, 48 - 0:2, Мэрриотт, 58 - 1:2, Лоуренс, 61 - 2:2
"Болтон" - "Уолсолл" 5:2
Голы: Кук, 19 - 0:1, Доналдсон, 58 - 1:1, Мадженнис, 61 - 2:1, Гатри (аг), 63 - 3:1, Биверс (аг), 68 - 3:2, Мадженнис, 80 - 4:2, Мадженнис, 87 - 5:2
"Брентфорд" - "Оксфорд Юнайтед" 1:0
Гол: Мопе (пен), 80 - 1:0
"Флитвуд Таун" - "Уимблдон" 2:3
Голы: Барчем, 16 - 0:1, Хартиган, 55 - 0:2, Мэдден, 70 - 1:2, Эванс (пен), 72 - 2:2, Аппиа, 90 - 2:3
"Мидлсбро" - "Питерборо" 5:0
Голы: Ассомбалонга, 47 - 1:0, Френд, 50 - 2:0, Уинг, 62 - 3:0, Ассомбалонга, 70 - 4:0, Флетчер, 87 - 5:0
"Астон Вилла" - "Суонси" 0:3
Голы: Бейкер-Ричардсон, 2 - 0:1, Дайер, 47 - 0:2, Фултон, 78 - 0:3
"Джиллингем" - "Кардифф" 1:0
Гол: Лист, 81 - 1:0
"Эвертон" - "Линкольн Сити" 2:1
Голы: Лукман, 12 - 1:0, Бернард, 14 - 2:0, Бостуик, 28 - 2:1
"Аккрингтон" - "Ипсвич" 1:0
Гол: Ки, 76 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10