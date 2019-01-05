"Челси" вслед за "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" пробился в следующий раунд Кубка Англии

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"Челси" вслед за "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" пробился в следующий раунд Кубка Англии

Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.  

"Челси" - "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Мората, 49 - 1:0, Мората, 59 - 2:0

"Челси": Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Давид Луиз, Кристенсен, Баркли, Ампаду, Лофтус-Чик (Азар, 42), Фабрегас (Канте, 85), Хадсон-Одои, Мората (Аспиликуэта, 75).

"Ноттингем Форест": Стил, Фокс, Янко, Дариква, Якоб, Кэш (Лолли, 57), Гедиура, Колбэк, Осборн, Жоау Карвалью, Мерфи.

Предупреждения: Баркли (41), Колбэк (67).


"Дерби Каунти" - "Саутгемптон" 2:2

Голы: Редмонд, 4 - 0:1, Редмонд, 48 - 0:2, Мэрриотт, 58 - 1:2, Лоуренс, 61 - 2:2


"Болтон" - "Уолсолл" 5:2

Голы: Кук, 19 - 0:1, Доналдсон, 58 - 1:1, Мадженнис, 61 - 2:1, Гатри (аг), 63 - 3:1, Биверс (аг), 68 - 3:2, Мадженнис, 80 - 4:2, Мадженнис, 87 - 5:2


"Брентфорд" - "Оксфорд Юнайтед" 1:0

Гол: Мопе (пен), 80 - 1:0


"Флитвуд Таун" - "Уимблдон" 2:3

Голы: Барчем, 16 - 0:1, Хартиган, 55 - 0:2, Мэдден, 70 - 1:2, Эванс (пен), 72 - 2:2, Аппиа, 90 - 2:3


"Мидлсбро" - "Питерборо" 5:0

Голы: Ассомбалонга, 47 - 1:0, Френд, 50 - 2:0, Уинг, 62 - 3:0, Ассомбалонга, 70 - 4:0, Флетчер, 87 - 5:0


"Астон Вилла" - "Суонси" 0:3

Голы: Бейкер-Ричардсон, 2 - 0:1, Дайер, 47 - 0:2, Фултон, 78 - 0:3


"Джиллингем" - "Кардифф" 1:0

Гол: Лист, 81 - 1:0


"Эвертон" - "Линкольн Сити" 2:1

Голы: Лукман, 12 - 1:0, Бернард, 14 - 2:0, Бостуик, 28 - 2:1


"Аккрингтон" - "Ипсвич" 1:0

Гол: Ки, 76 - 1:0

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
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