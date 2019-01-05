"Челси" вслед за "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" пробился в следующий раунд Кубка Англии

Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.

"Челси" - "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Мората, 49 - 1:0, Мората, 59 - 2:0

"Челси": Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Давид Луиз, Кристенсен, Баркли, Ампаду, Лофтус-Чик (Азар, 42), Фабрегас (Канте, 85), Хадсон-Одои, Мората (Аспиликуэта, 75).

"Ноттингем Форест": Стил, Фокс, Янко, Дариква, Якоб, Кэш (Лолли, 57), Гедиура, Колбэк, Осборн, Жоау Карвалью, Мерфи.

Предупреждения: Баркли (41), Колбэк (67).



"Дерби Каунти" - "Саутгемптон" 2:2

Голы: Редмонд, 4 - 0:1, Редмонд, 48 - 0:2, Мэрриотт, 58 - 1:2, Лоуренс, 61 - 2:2



"Болтон" - "Уолсолл" 5:2

Голы: Кук, 19 - 0:1, Доналдсон, 58 - 1:1, Мадженнис, 61 - 2:1, Гатри (аг), 63 - 3:1, Биверс (аг), 68 - 3:2, Мадженнис, 80 - 4:2, Мадженнис, 87 - 5:2



"Брентфорд" - "Оксфорд Юнайтед" 1:0

Гол: Мопе (пен), 80 - 1:0



"Флитвуд Таун" - "Уимблдон" 2:3

Голы: Барчем, 16 - 0:1, Хартиган, 55 - 0:2, Мэдден, 70 - 1:2, Эванс (пен), 72 - 2:2, Аппиа, 90 - 2:3



"Мидлсбро" - "Питерборо" 5:0

Голы: Ассомбалонга, 47 - 1:0, Френд, 50 - 2:0, Уинг, 62 - 3:0, Ассомбалонга, 70 - 4:0, Флетчер, 87 - 5:0



"Астон Вилла" - "Суонси" 0:3

Голы: Бейкер-Ричардсон, 2 - 0:1, Дайер, 47 - 0:2, Фултон, 78 - 0:3



"Джиллингем" - "Кардифф" 1:0

Гол: Лист, 81 - 1:0



"Эвертон" - "Линкольн Сити" 2:1

Голы: Лукман, 12 - 1:0, Бернард, 14 - 2:0, Бостуик, 28 - 2:1



"Аккрингтон" - "Ипсвич" 1:0

Гол: Ки, 76 - 1:0

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