"Челси" встретился с очередным кандидатом на пост главного тренера

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"Челси" встретился с очередным кандидатом на пост главного тренера

Французский специалист Лоран Блан может стать новым главным тренером "Челси", утверждает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер Маурицио Сарри может покинуть пост главного тренера лондонцев в случае очередной неудачи.

Блан недавно встретился с директором команды Мариной Грановской.

По данным источника, специалист готов возглавить английский клуб только на постоянной основе. Стоит отметить, что "Челси" больше заинтересован в сотрудничестве с новым специалистом только до конца сезона. 

Ранее в СМИ передавали, что возглавить клуб может Зинедин Зидан и Леонид Слуцкий и Фрэнк Лэмпард.

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