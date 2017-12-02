"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"

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"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"

"Челси"  - "Ньюкасл"

Стадион: "Стэморд Бридж"

Начало матча: 15:30

Арбитр: Кевин Френд

Матчем между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" стартует 15 тур АПЛ. Команда Антонио Конте на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, продолжая погоню за двумя клубами из Манчестера. "МЮ" находится на расстоянии вытянутой руки, а вот команда Гвардиолы в этом сезоне неудержима, "Манчестер Сити" потерял очки только в одной встрече и опережает "Челси" уже на 11 пунктов. При этом "Сити" обыграл практически всех конкурентов, "синие" на "Стэмфорд Бридж" проиграли со счётом 0:1. Также "Челси" в этом сезоне допустил осечки в матчах с "Кристал Пэлас" и "Бернли", из-за чего несколько ухудшил свои турнирные перспективы. Нет той стабильности, которая была у команды в прошлом сезоне.

"Ньюкасл" прошлый сезон провел в Чемпионшипе, клубу сразу удалось вернуться в Премьер-лигу, достаточно уверенно выступив во втором по силе английском дивизионе. Вместе с "Брайтоном" он заранее обеспечил себе выход в элиту и теперь постарается закрепиться в высшей лиге. В начале сезона "Ньюкасл" выступал неплохо, даже выдал серию из нескольких побед, что позволило ему находиться в верхней части таблицы, однако затем в команде наступил спад. "Сороки" не побеждают с конца октября (пять матчей), из-за чего опустились в таблице на 15 место. При этом нельзя сказать, что соперники были непреодолимые, топовая команда была только одна – "Манчестер Юнайтед". Теперь же до Нового года и boxing day "Ньюкаслу" предстоит сыграть против "Челси",  "Арсенала" и "Манчестер Сити". Падение может продолжиться.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 159 игр: 67 побед у "Челси", 52 – у "Ньюкасла", 40 ничьих.

"Челси" не проигрывает "Ньюкаслу" на своем поле с 2012 года. Прошлую встречу выиграл со счетом 5:1.

"Ньюкасл" выиграл только один из последних 18 выездных матчей в АПЛ (у "Суонси").

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Лежен, Кларк, Йедлин, Мерино, Шелви, Ритчи, Перес, Мерфи, Митрович.

Прогноз на матч:

"Челси" должен воспользоваться проблемами соперника, который не может найти свою игру в последних матчах. Лондонцы сами не слишком стабильны, однако это не должно помешать им набрать три очкам на своем поле.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.20, на ничью – 6.80, на "Ньюкасл" – 16.00.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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