"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"

"Челси" - "Ньюкасл"

Стадион: "Стэморд Бридж"

Начало матча: 15:30

Арбитр: Кевин Френд

Матчем между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" стартует 15 тур АПЛ. Команда Антонио Конте на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, продолжая погоню за двумя клубами из Манчестера. "МЮ" находится на расстоянии вытянутой руки, а вот команда Гвардиолы в этом сезоне неудержима, "Манчестер Сити" потерял очки только в одной встрече и опережает "Челси" уже на 11 пунктов. При этом "Сити" обыграл практически всех конкурентов, "синие" на "Стэмфорд Бридж" проиграли со счётом 0:1. Также "Челси" в этом сезоне допустил осечки в матчах с "Кристал Пэлас" и "Бернли", из-за чего несколько ухудшил свои турнирные перспективы. Нет той стабильности, которая была у команды в прошлом сезоне.

"Ньюкасл" прошлый сезон провел в Чемпионшипе, клубу сразу удалось вернуться в Премьер-лигу, достаточно уверенно выступив во втором по силе английском дивизионе. Вместе с "Брайтоном" он заранее обеспечил себе выход в элиту и теперь постарается закрепиться в высшей лиге. В начале сезона "Ньюкасл" выступал неплохо, даже выдал серию из нескольких побед, что позволило ему находиться в верхней части таблицы, однако затем в команде наступил спад. "Сороки" не побеждают с конца октября (пять матчей), из-за чего опустились в таблице на 15 место. При этом нельзя сказать, что соперники были непреодолимые, топовая команда была только одна – "Манчестер Юнайтед". Теперь же до Нового года и boxing day "Ньюкаслу" предстоит сыграть против "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити". Падение может продолжиться.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 159 игр: 67 побед у "Челси", 52 – у "Ньюкасла", 40 ничьих.

"Челси" не проигрывает "Ньюкаслу" на своем поле с 2012 года. Прошлую встречу выиграл со счетом 5:1.

"Ньюкасл" выиграл только один из последних 18 выездных матчей в АПЛ (у "Суонси").

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Лежен, Кларк, Йедлин, Мерино, Шелви, Ритчи, Перес, Мерфи, Митрович.

Прогноз на матч:

"Челси" должен воспользоваться проблемами соперника, который не может найти свою игру в последних матчах. Лондонцы сами не слишком стабильны, однако это не должно помешать им набрать три очкам на своем поле.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.20, на ничью – 6.80, на "Ньюкасл" – 16.00.

Вячеслав Горбачев

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