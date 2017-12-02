"Челси" встретится с "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж"
"Челси" - "Ньюкасл"
Стадион: "Стэморд Бридж"
Начало матча: 15:30
Арбитр: Кевин Френд
Матчем между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" стартует 15 тур АПЛ. Команда Антонио Конте на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, продолжая погоню за двумя клубами из Манчестера. "МЮ" находится на расстоянии вытянутой руки, а вот команда Гвардиолы в этом сезоне неудержима, "Манчестер Сити" потерял очки только в одной встрече и опережает "Челси" уже на 11 пунктов. При этом "Сити" обыграл практически всех конкурентов, "синие" на "Стэмфорд Бридж" проиграли со счётом 0:1. Также "Челси" в этом сезоне допустил осечки в матчах с "Кристал Пэлас" и "Бернли", из-за чего несколько ухудшил свои турнирные перспективы. Нет той стабильности, которая была у команды в прошлом сезоне.
"Ньюкасл" прошлый сезон провел в Чемпионшипе, клубу сразу удалось вернуться в Премьер-лигу, достаточно уверенно выступив во втором по силе английском дивизионе. Вместе с "Брайтоном" он заранее обеспечил себе выход в элиту и теперь постарается закрепиться в высшей лиге. В начале сезона "Ньюкасл" выступал неплохо, даже выдал серию из нескольких побед, что позволило ему находиться в верхней части таблицы, однако затем в команде наступил спад. "Сороки" не побеждают с конца октября (пять матчей), из-за чего опустились в таблице на 15 место. При этом нельзя сказать, что соперники были непреодолимые, топовая команда была только одна – "Манчестер Юнайтед". Теперь же до Нового года и boxing day "Ньюкаслу" предстоит сыграть против "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити". Падение может продолжиться.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 159 игр: 67 побед у "Челси", 52 – у "Ньюкасла", 40 ничьих.
"Челси" не проигрывает "Ньюкаслу" на своем поле с 2012 года. Прошлую встречу выиграл со счетом 5:1.
"Ньюкасл" выиграл только один из последних 18 выездных матчей в АПЛ (у "Суонси").
Ориентировочные составы:
"Челси": Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Лежен, Кларк, Йедлин, Мерино, Шелви, Ритчи, Перес, Мерфи, Митрович.
Прогноз на матч:
"Челси" должен воспользоваться проблемами соперника, который не может найти свою игру в последних матчах. Лондонцы сами не слишком стабильны, однако это не должно помешать им набрать три очкам на своем поле.
Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.20, на ничью – 6.80, на "Ньюкасл" – 16.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9