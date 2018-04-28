"Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти"

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"Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти"

"Суонси" – "Челси"

Стадион: "Либерти"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Аутсайдер АПЛ "Суонси" в матче 36 тура встретится с "Челси". Уоманда Антонио Конте все еще ведет борьбу с "Тоттенхэмом" за попадание в Лигу чемпионов, однако отставание в пять очков за четыре игры (у обеих команд есть матч в запасе) отыграть невероятно сложно. Если сравнить календарь, то у "аристократов" и вовсе шансов нет. После "Суонси" команду Конте ждёт битва с "Ливерпулем", мерсисайдцы могут настраиваться на Лигу чемпионов и в чемпионате не оказывать должного сопротивления, однако этот матч в любом случае не станет легкой прогулкой. Дарить принципиальному сопернику три очка никто не будет. Также "Челси" ожидают матчи с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом". "Тоттенхэм" также сыграет с "сороками", помимо этого он встретится с "Уотфордом", стоящим на вылет "Вест Бромвичем" и "Лестером". Грозных соперников нет, поэтому "Тоттенхэм" обязан брать свои очки и попадать в Лигу чемпионов, оставив "Челси" на пятой позиции, откуда "аристократов" уже никто не сдвинет.

"Суонси" находится в опасной близости к подвалу турнирной таблице. Валлийский клуб на четыре очка опережает находящиеся в зоне вылета "Саутгемптон" и "Сток Сити". От основных конкурентов их отличает хорошая игра на своем поле в последних играх. "Суонси" не проигрывает дома со второго января, за это время команда успела выиграть на "Либерти" у "Арсенала", "Ливерпуля", "Бернли", "Вест Хэма" и сыграть вничью с "Эвертоном". В это же время "Саутгемптон" не побеждает с 3 февраля, а "Сток Сити" – с 20 января. 

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 34 матча: 16 побед "Челси", 11 ничьих, 7 – у "Суонси".

Матч первого круга завершился победой "Челси" 1:0.

В двух последних играх на "Либерти" "Челси" не побеждал.

"Суонси" не проигрывает на своем поле в пяти последних матчах.

Ориентировочные составы:

"Суонси": Фабьянски, Ньютон, Ван дер Хорн, Моусон, Олссон, А. Айю, Ки Сун Йонг, Кинг, Кэролл, Клукас, Д. Айю.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Фабрегас, Эмерсон, Азар, Виллиан, Мората.

Прогноз на матч "Суонси" – "Челси"

Валлийцы должны дать бой команде Конте, у них большая мотивация и хорошая домашняя серия, в ходе которой уже обыграны "Ливерпуль" и "Арсенал". Легко "Челси" точно не будет, "лебеди" могут отобрать очки и лишить лондонский клуб последних шансов на Лигу чемпионов. У гостей не сыграет в этой встрече дисквалифицированный Алонсо и травмированный Давид Луис. "Суонси" не поможет принадлежащий "Челси" Абрахам, а также травмированные Фер и Бони.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.50, на ничью – 4.50, на "Суонси" – 7.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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