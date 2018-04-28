"Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти"
"Суонси" – "Челси"
Стадион: "Либерти"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Джонатан Мосс
Аутсайдер АПЛ "Суонси" в матче 36 тура встретится с "Челси". Уоманда Антонио Конте все еще ведет борьбу с "Тоттенхэмом" за попадание в Лигу чемпионов, однако отставание в пять очков за четыре игры (у обеих команд есть матч в запасе) отыграть невероятно сложно. Если сравнить календарь, то у "аристократов" и вовсе шансов нет. После "Суонси" команду Конте ждёт битва с "Ливерпулем", мерсисайдцы могут настраиваться на Лигу чемпионов и в чемпионате не оказывать должного сопротивления, однако этот матч в любом случае не станет легкой прогулкой. Дарить принципиальному сопернику три очка никто не будет. Также "Челси" ожидают матчи с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом". "Тоттенхэм" также сыграет с "сороками", помимо этого он встретится с "Уотфордом", стоящим на вылет "Вест Бромвичем" и "Лестером". Грозных соперников нет, поэтому "Тоттенхэм" обязан брать свои очки и попадать в Лигу чемпионов, оставив "Челси" на пятой позиции, откуда "аристократов" уже никто не сдвинет.
"Суонси" находится в опасной близости к подвалу турнирной таблице. Валлийский клуб на четыре очка опережает находящиеся в зоне вылета "Саутгемптон" и "Сток Сити". От основных конкурентов их отличает хорошая игра на своем поле в последних играх. "Суонси" не проигрывает дома со второго января, за это время команда успела выиграть на "Либерти" у "Арсенала", "Ливерпуля", "Бернли", "Вест Хэма" и сыграть вничью с "Эвертоном". В это же время "Саутгемптон" не побеждает с 3 февраля, а "Сток Сити" – с 20 января.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 34 матча: 16 побед "Челси", 11 ничьих, 7 – у "Суонси".
Матч первого круга завершился победой "Челси" 1:0.
В двух последних играх на "Либерти" "Челси" не побеждал.
"Суонси" не проигрывает на своем поле в пяти последних матчах.
Ориентировочные составы:
"Суонси": Фабьянски, Ньютон, Ван дер Хорн, Моусон, Олссон, А. Айю, Ки Сун Йонг, Кинг, Кэролл, Клукас, Д. Айю.
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Фабрегас, Эмерсон, Азар, Виллиан, Мората.
Прогноз на матч "Суонси" – "Челси"
Валлийцы должны дать бой команде Конте, у них большая мотивация и хорошая домашняя серия, в ходе которой уже обыграны "Ливерпуль" и "Арсенал". Легко "Челси" точно не будет, "лебеди" могут отобрать очки и лишить лондонский клуб последних шансов на Лигу чемпионов. У гостей не сыграет в этой встрече дисквалифицированный Алонсо и травмированный Давид Луис. "Суонси" не поможет принадлежащий "Челси" Абрахам, а также травмированные Фер и Бони.
Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.50, на ничью – 4.50, на "Суонси" – 7.00.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28