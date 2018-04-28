"Челси" встретится с "Суонси" на "Либерти"

"Суонси" – "Челси"

Стадион: "Либерти"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Аутсайдер АПЛ "Суонси" в матче 36 тура встретится с "Челси". Уоманда Антонио Конте все еще ведет борьбу с "Тоттенхэмом" за попадание в Лигу чемпионов, однако отставание в пять очков за четыре игры (у обеих команд есть матч в запасе) отыграть невероятно сложно. Если сравнить календарь, то у "аристократов" и вовсе шансов нет. После "Суонси" команду Конте ждёт битва с "Ливерпулем", мерсисайдцы могут настраиваться на Лигу чемпионов и в чемпионате не оказывать должного сопротивления, однако этот матч в любом случае не станет легкой прогулкой. Дарить принципиальному сопернику три очка никто не будет. Также "Челси" ожидают матчи с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом". "Тоттенхэм" также сыграет с "сороками", помимо этого он встретится с "Уотфордом", стоящим на вылет "Вест Бромвичем" и "Лестером". Грозных соперников нет, поэтому "Тоттенхэм" обязан брать свои очки и попадать в Лигу чемпионов, оставив "Челси" на пятой позиции, откуда "аристократов" уже никто не сдвинет.

"Суонси" находится в опасной близости к подвалу турнирной таблице. Валлийский клуб на четыре очка опережает находящиеся в зоне вылета "Саутгемптон" и "Сток Сити". От основных конкурентов их отличает хорошая игра на своем поле в последних играх. "Суонси" не проигрывает дома со второго января, за это время команда успела выиграть на "Либерти" у "Арсенала", "Ливерпуля", "Бернли", "Вест Хэма" и сыграть вничью с "Эвертоном". В это же время "Саутгемптон" не побеждает с 3 февраля, а "Сток Сити" – с 20 января.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 34 матча: 16 побед "Челси", 11 ничьих, 7 – у "Суонси".

Матч первого круга завершился победой "Челси" 1:0.

В двух последних играх на "Либерти" "Челси" не побеждал.

"Суонси" не проигрывает на своем поле в пяти последних матчах.

Ориентировочные составы:

"Суонси": Фабьянски, Ньютон, Ван дер Хорн, Моусон, Олссон, А. Айю, Ки Сун Йонг, Кинг, Кэролл, Клукас, Д. Айю.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Фабрегас, Эмерсон, Азар, Виллиан, Мората.

Прогноз на матч "Суонси" – "Челси"

Валлийцы должны дать бой команде Конте, у них большая мотивация и хорошая домашняя серия, в ходе которой уже обыграны "Ливерпуль" и "Арсенал". Легко "Челси" точно не будет, "лебеди" могут отобрать очки и лишить лондонский клуб последних шансов на Лигу чемпионов. У гостей не сыграет в этой встрече дисквалифицированный Алонсо и травмированный Давид Луис. "Суонси" не поможет принадлежащий "Челси" Абрахам, а также травмированные Фер и Бони.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.50, на ничью – 4.50, на "Суонси" – 7.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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