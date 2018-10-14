"Челси" вступает в борьбу за Пентека

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"Челси" вступает в борьбу за Пентека

Форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, 50 миллионов евро за 23-летнего игрока готов выложить лондонский "Челси".

В этом сезоне Пентек сыграл 8 матчей, в которых забил 13 голов.

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