"Челси" вступает в борьбу за Упамекано

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"Челси" вступает в борьбу за Упамекано

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Челси".

По сведениям Tribal Football, клаусула футболиста составляет 60 миллионов евро. Напомним, что ранее "синие" приобрели у "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Отмечается, что в услугах Упамекано также заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В этом сезоне Упамекано провел 35 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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