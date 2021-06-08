"Челси" вступил в борьбу за Хакими

Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к марокканскому защитнику миланского "Интера" Ашрафу Хакими, сообщает FCInterNews.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" может продать игрока из-за финансовых проблем, но хочет получить за него не менее 70 миллионов евро. Хакими также интересуются ПСЖ и "Бавария".

В минувшем сезоне 22-летний Хакими провел за "Интер" 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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