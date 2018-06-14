"Челси" вступил в борьбу за игрока "Ювентуса"

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает Маурицио Сарри, который в ближайшие дни может возглавить "Челси". Также итальянец входит в сферу интересов "Арсенала".

В минувшем сезоне 23-летний Ругани провел за "Ювентус" 26 матчей и забил 2 гола.

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