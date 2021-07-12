"Челси" вступил в борьбу за Камавинга
Фото: инстаграм Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Mirror.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ренн" оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Камавинга входит в сферу интересов "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
В прошлом сезоне 18-летний Камавинга провел за "Ренн" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18