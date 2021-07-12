"Челси" вступил в борьбу за Камавинга

Фото: инстаграм Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Mirror.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ренн" оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Камавинга входит в сферу интересов "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В прошлом сезоне 18-летний Камавинга провел за "Ренн" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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