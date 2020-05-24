"Челси" вступил в борьбу за Мауро Икарди

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"Челси" вступил в борьбу за Мауро Икарди

Лондонский "Челси" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Приоритетное право на покупку аргентинца за 70 миллионов евро принадлежит ПСЖ. Впрочем, французы не готовы платить такую сумму и предлагают за форварда 50 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, такой вариант не устраивает итальянцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Также аргентинец входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Наполи".

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