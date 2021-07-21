"Челси" вступил в борьбу за новоиспеченного чемпиона Европы

Фото: инстаграм Доменико Берарди/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Сассуоло" оценивает Берарди, который стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, в 40 миллионов евро. Также хавбеком интересуются дортмундская "Боруссия", "Вест Хэм", "Милан" и "Лацио".

В прошлом сезоне 26-летний Берарди провел за "Сассуоло" 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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