"Челси" вступил в борьбу за Почеттино

"Челси" заинтересован в сотрудничестве с тренером "Тоттенхэма". Об этом сообщает Daily Express.

Лондонский клуб готов предложить работу Почеттино, если тот покинет "Тоттенхэм".

Руководство "Челси" не удовлетворены результатами команды во главе с Сарри, который может быть уволен в случае непопадания в Лигу чемпионов.



В Почеттино также заинтересован "Реал" и "Манчестер Юнайтед".



Стоит отметить, что "Тоттенхэм" не планирует отпускать 46-летнего специалиста, контракт которого рассчитан до 2023 года.

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