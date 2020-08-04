"Челси" вступил в борьбу за Регилона

На защитника "Реала" Серхио Регилона появился еще один претендент из АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 23-летнего испанца заинтересован "Челси", который видит в нем альтернативу Бену Чилуэллу из "Лестера".

Напомним, что на футболиста также претендует "Эвертон". "Севилья", за которую он выступал в минувшем сезоне на правах аренды, заинтересована в продлении аренды.

В этом сезоне на счету Регилона два гола и четыре ассиста в 34 матчах.

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