"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Челси" хочет купить бразильского вратаря "Рома" Алиссона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за голкипера 70 миллионов евро. В составе "аристократов" бразилец может заменить Тибо Куртуа, который не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что "Рома" отклонила предложение "Реала" в размере 60 миллионов евро за 26-летнего Алиссона. Также вратарем интересуется "Ливерпуль".

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