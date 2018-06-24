"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Челси" хочет купить бразильского вратаря "Рома" Алиссона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за голкипера 70 миллионов евро. В составе "аристократов" бразилец может заменить Тибо Куртуа, который не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что "Рома" отклонила предложение "Реала" в размере 60 миллионов евро за 26-летнего Алиссона. Также вратарем интересуется "Ливерпуль".

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" поборются за ключевого игрока "Челси". | http://soccernews.ru