"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" стал очередным претендентом на французского полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста и уже связался с его агентом Пини Захави. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Реал" и "Манчестер Сити".

23-летний Нкунку в нынешнем сезоне провел за "РБ Лейпциг" 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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