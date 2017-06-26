"Челси" вступил в борьбу за Витоло

Лондонский "Челси" стал очередным претендентом на полузащитника "Севильи" Витоло, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "синие" готовы побороться за 27-летнего футболиста с мадридским "Атлетико", каталонской "Барселоной" и "Манчестер Сити". Отмечается, что видеть в своей команде испанца хочет главный тренер "Челси" Антонио Конте.

В минувшем сезоне Витоло сыграл за "Севилью" 43 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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