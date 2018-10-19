"Челси" выбирает между двумя нападающими

Лондонский "Челси" рассчитывает в зимнее трансферное окно купить нового нападающего, сообщает The Sun.

Как стало известно ранее, в клубе недовольны игрой Альваро Мораты, поэтому готовы приобрести замену для него.

Выбирают "синие" между двумя форвардами - Патриком Кутроне из "Милана" и Мауро Икарди из "Интера".

Напомним, что аргентинский бомбардир неоднократно говорил, что счастлив в стане "нерадзурри". Что касается воспитанника "россонери", то недавно он продлил контракт до 2023 года. | http://soccernews.ru