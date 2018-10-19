"Челси" выбирает между двумя нападающими

Теги челсимиланинтер миланпатрик кутронемауро икарди

"Челси" выбирает между двумя нападающими

Лондонский "Челси" рассчитывает в зимнее трансферное окно купить нового нападающего, сообщает The Sun.

Как стало известно ранее, в клубе недовольны игрой Альваро Мораты, поэтому готовы приобрести замену для него.

Выбирают "синие" между двумя форвардами - Патриком Кутроне из "Милана" и Мауро Икарди из "Интера".

Напомним, что аргентинский бомбардир неоднократно говорил, что счастлив в стане "нерадзурри". Что касается воспитанника "россонери", то недавно он продлил контракт до 2023 года. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов