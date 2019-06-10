"Челси" выбирает между тремя тренерами
"Челси" пока не может выбрать нового тренера, который заменит Маурицио Сарри.
Как сообщает Daily Star, некоторые члены руководства клуба хотят увидеть во главе команды экс-игрока Фрэнка Лэмпарда. Лэмпард в настоящее время тренирует "Дерби Каунти", который под его руководством дошел до финала плей-офф за право выхода в АПЛ, где проиграл "Астон Вилле".
Однако директор "аристократов" Марина Грановская выдвигает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который уходит из "Ювентуса".
Третьим вариантом для клуба является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.
Читайте также: Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно. | http://soccernews.ru
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|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
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|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|38
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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|34
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