"Челси" выбирает между тремя тренерами

Теги челсифрэнк лэмпардмассимилиано аллегриэрик тен хагмаурицио сарри

"Челси" выбирает между тремя тренерами

"Челси" пока не может выбрать нового тренера, который заменит Маурицио Сарри.

Как сообщает Daily Star, некоторые члены руководства клуба хотят увидеть во главе команды экс-игрока Фрэнка Лэмпарда. Лэмпард в настоящее время тренирует "Дерби Каунти", который под его руководством дошел до финала плей-офф за право выхода в АПЛ, где проиграл "Астон Вилле".

Однако директор "аристократов" Марина Грановская выдвигает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который уходит из "Ювентуса".

Третьим вариантом для клуба является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

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