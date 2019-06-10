"Челси" выбирает между тремя тренерами

"Челси" пока не может выбрать нового тренера, который заменит Маурицио Сарри.

Как сообщает Daily Star, некоторые члены руководства клуба хотят увидеть во главе команды экс-игрока Фрэнка Лэмпарда. Лэмпард в настоящее время тренирует "Дерби Каунти", который под его руководством дошел до финала плей-офф за право выхода в АПЛ, где проиграл "Астон Вилле".

Однако директор "аристократов" Марина Грановская выдвигает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который уходит из "Ювентуса".

Третьим вариантом для клуба является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

Читайте также: Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно. | http://soccernews.ru