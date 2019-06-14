"Челси" выбрал нового тренера

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"Челси" выбрал нового тренера

Руководство лондонского "Челси" определилось с кандидатурой преемника Маурицио Сарри.

Накануне стало известно, что итальянец в ближайшее время возглавит туринский "Ювентус". Клубы достигли принципиальной договорённости по этому поводу.

Новым главным тренером "синих" станет Фрэнк Лэмпард, который в минувшем сезоне работал с "Дерби Каунти".

40-летний англичанин является легендой "Челси". В качестве футболиста он выступал за "аристократов" с 2001 по 2014 год.

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