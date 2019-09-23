"Челси" выдал худший результат по пропущенным голам в чемпионате за последний 41 год

Лондонский "Челси" очень много пропускает в АПЛ на старте сезона.

Соперники поразили ворота "синих" 13 раз в шести первых турах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, это повторение худшего результата клуба за последний 41 год.

В сезоне 1978/79 "Челси" имел аналогичные показатели за указанный период. Тогда команда вылетела из высшего дивизиона.

Не пропустите: Лэмпард: "По игре "Челси" выглядел лучше "Ливерпуля". | http://soccernews.ru