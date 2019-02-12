"Челси" выдвинул Сарри ещё одно условие

Руководство лондонского "Челси" выдвинуло главному тренеру команды Маурицио Сарри ещё одно условие, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, боссы "синих" дали понять итальянскому специалисту, что он будет уволен в случае вылета из Лиги Европы. В клубе рассчитывают через победу в этом турнире пробиться в Лигу Чемпионов на сезон 2019/2020.

Ранее Сарри был озвучен ультиматум - он должен исправить ситуацию в течение месяца или будет отправлен в отставку.

В 1/16 финала Лиги Европы "Челси" сыграет с шведским "Мальме". Первый матч состоится уже в четверг, 14 февраля.

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